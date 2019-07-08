台股下跌34點力守月線 靜待重量級法說會展望

（中央社記者江明晏台北8日電）美股收黑及亞股走弱，台股今天開低走低，盤中逼近10700點關卡，終場以10751.22點作收，守住月線關卡。投顧指出，後續將關注大立光、台積電兩大法人說明會展望。

美國公布就業報告強勁，讓聯邦準備理事會（Fed）降息機率隨之降低，美股收黑，自歷史高點拉回。

台股加權股價指數今天開低走低，盤中隨亞股走弱跌勢擴大，低點下探至10708點，終場下跌34.51點，收在10751.22點，跌幅0.32%，守住月線10711點，成交值新台幣951.55億元。

輝達(NVIDIA)營運部執行副總裁梭基斯特7日發布聲明表示，下一代繪圖處理器仍由台積電生產，化解市場對輝達轉單疑慮。台積電今天股價以240元開出，跌3元，不過，隨後在買盤湧入下，股價震盪走高，一度由黑翻紅，單終場收242.5元，下跌0.21%。

股王大立光將於11日舉行法說會，法人表示，台灣電子股受美中貿易戰影響最大，如今兩國釋出和解氣氛，有利華為供應鏈後續表現，大立光股價開高震盪走揚，終場收4115元，漲幅4.18%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天下跌原因來自於亞股走弱，加上外資放暑假，後續將觀察大立光、台積電兩大重量級法說會釋出的展望。市場擔憂台積電恐調降財測，不利目前股價發展，宜持續觀察；大立光法說會則被看好有正面消息釋出，蘋果拉貨潮有利7、8月營收，有助行情止穩。

他指出，整體而言，目前基本面包括法說會行情、國內外財報利多，將比美中貿易戰進度對盤面影響更大，台股未來兩週指數應會持續區間震盪，向上有11000點壓力區難越過；由於外資放暑假、台積電前景仍有憂慮，向下則以跳空缺口10650點為短線支撐。（編輯：張良知）1080708