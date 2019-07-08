電信業拚轉型 異業結盟跨入洗衣服務

（中央社記者江明晏台北8日電）電信業者積極轉型，持續透過異業合作跨界數位生活服務，遠傳電信今天宣布攜手潔衣家合作推出行動e化洗衣服務，月付新台幣399元，可選4件洗衣服務。

行動資費競爭激烈，平均每戶貢獻金額（ARPU）下滑，電信業者積極轉型，持續異業合作將觸角伸進不同領域。

遠傳電信今天表示，攜手潔衣家合作推出行動e化洗衣服務，每月399元，可享潔衣家全台超商通路任選4件洗衣服務，到全台三大超商，近6000家便利商店均可送洗，24小時收送服務不受時間限制。

遠傳個人用戶事業群數位服務事業處副總經理陳萍坽表示，跨界聯手、給消費者更滿足的體驗是現在追求目標，遠傳陸續推出愛講智慧音箱、friDay拍拍本，瞄準數位生活服務。期望和用戶「靠得更近」、幫用戶「想得更遠」，除了提供消費者電信服務外，更跨足多元的生活e化服務，包括生活娛樂、智慧通訊、居家關懷、消費金融，提供更有感的消費者體驗。

遠傳指出，潔衣家服務每年業績皆達雙位數成長，且服務e化、主要使用者多在30歲上下，主要族群。遠傳與潔衣家基於對於便利生活e化有相同理念，進而攜手，也期望刺激更多營收成長。

遠傳以「大、人、物」作為轉型及升級的核心能力，深耕大數據、人工智慧、物聯網的技術及應用，截至今年第一季為止，遠傳整體資通訊業務今年相較去年同期成長38%，合約金額今年第一季相較去年同期成長198%；企業客戶有關雲端服務的營收，較同期成長率近200%；資安服務在今年第一季更有高達40%的成長幅度，顯示新經濟營收動能持續增溫。而在個人用戶營收上，影音串流服務年成長16%；協助客戶解決3C問題的「數位萬事通」服務，也有高達123%的年成長。（編輯：蘇志宗）1080708