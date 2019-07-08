日管制電子原料銷韓 投顧：長遠兩國都會受傷

（中央社記者江明晏台北8日電）日本強化管制3項關鍵半導體原料出口南韓，市場擔憂日韓恐爆發貿易戰，日韓股市今天雙雙走跌，投顧認為，日韓關係不好，長遠來看兩國都會「受傷」。

兆豐投顧協理黃國偉表示，韓股下挫主要受到LG、三星財報不理想，以及日韓貿易戰衝擊；國泰證期顧問處經理蔡明翰則指出，日本強化輸韓管制，較偏向短線題材，對台廠實質貢獻不大。

日本與南韓因前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）爭議關係惡化，日本經濟產業省1日宣布，從7月4日起，強化管制3項關鍵電子原料出口南韓，包括含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas），被視為對南韓反制措施。南韓政府也不示弱，表示會採取反制行動。

市場擔憂日韓恐爆發貿易戰，東京股市日經225指數下跌212.03點或0.98%，收21534.35點，東證一部指數下跌14.18點或0.89%，收1578.40點。

南韓KOSPI指數開低走低，終場重挫2.2%，收在2064.17點，來到逾1個月新低，市場推測日本限制對南韓的半導體和顯示器關鍵材料出口，持續打壓科技股，指標股三星電子、SK海力士均下挫。

台股加權股價指數今天開低走低，盤中隨亞股走弱跌勢擴大，下探至10708點，終場跌幅收斂，下跌34.51點，收在10751.22點，跌幅0.32%，表現相對抗跌。

台灣經濟研究院研究員劉佩真認為，這次日本對出口至韓國的3項原料進行管制，主要將對南韓以記憶體為主的半導體業者造成衝擊，尤其是氟化聚醯亞胺及氟化氫兩項，屬於半導體關鍵原料，且日本全球市占率高達8成至9成，很難找到替代進口來源。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者說，目前情勢看來對韓國較不利，但如果日本和韓國關係不好，長遠來說兩國都會「受傷」，而股市下跌，除了日韓貿易戰，也還受到美股自歷史高點拉回等因素影響。

他進一步說，市場擔憂日韓恐爆發貿易戰，但目前還處於初期階段，勢必需要一段時間磋商和談判，必須持續觀察，而全球半導體產業先前已經受中美貿易戰波及，如果又發生日韓貿易戰，無疑是「火上加油」。（編輯：楊玫寧）1080708