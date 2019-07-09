台股中期偏多 法人：季線未破多頭仍可為

（中央社記者吳家豪台北9日電）由於美國6月就業報告優於預期，減少聯邦準備理事會（Fed）降息可能性，美股持續拉回；法人認為，台股短線雖然盤勢面臨整理，但中期趨勢偏多，季線若未跌破，逢低仍可留意。

美股表現方面，道瓊工業指數下跌115.98點或0.43%，以26806.14點作收；標準普爾指數跌14.46點或0.48%，收在2975.95點；以科技股為主的那斯達克指數跌63.41點或0.78%，收8098.38點。

台股8日開低走低，盤中隨亞股走弱跌勢擴大，低點下探10708點，終場下跌34.51點，收在10751.22點，跌幅0.32%，守住月線10711點，成交值新台幣951.55億元。自營商賣超2.78億元，投信賣超6.35億元，外資及陸資賣超73.98億元；三大法人合計賣超83.11億元。

光學鏡頭廠玉晶光公布6月營收新台幣8.58億元，月增22.06%，年增46.06%，創下18個月來新高紀錄，成長動能主要來自集魚燈及手機新機鏡頭。

受美中貿易戰衝擊，被動元件廠國巨6月營收新台幣30.68億元，月減5.9%，創20個月新低；華新科6月營收23.7億元，月減11.7%，年減44.6%，為4個月新低。

法人表示，盤勢雖然多方占優勢，但已有逢高獲利調節賣壓的現象發生，所幸從週量及週KD指標來看，整體仍對多方有利，短線雖然盤勢面臨整理，但在中期趨勢仍偏多下，季線若未跌破，逢低仍可留意。（編輯：張均懋）1080709