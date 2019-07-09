台股盤中量縮整理 測試月線支撐

台股9日開低走低，至9時59分左右，加權股價指數來到10712.49點，下跌38.73點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北9日電）國際股市表現不佳，投資人追價意願保守，今天台股持續量縮整理，在月線10716點附近測試支撐，電子股仍是震盪格局，受營收利空衝擊的被動元件族群相對弱勢，生技股則普遍上揚。

台股今天開低走低，至9時59分左右，加權股價指數來到10712.49點，下跌38.73點，跌幅0.36%，成交值新台幣345.65億元，預估量能約990億元。電子股跌0.65%，金融股跌0.07%。

權值電子股方面，投信、自營商昨天買超的台積電今天開低，盤中低點下探240.5元，跌幅0.82%；鴻海在季線之下震盪，最低來到78.4元，下跌0.76%；外資昨天由買轉賣的股王大立光在季線之下整理，今天盤中最低下探4015元，跌幅2.4%。

6月營收創18個月新高的光學鏡頭廠玉晶光跳空上漲8元開出，盤中高點452元寫下兩個月來波段新高，隨即出現獲利了結賣壓，翻黑跌約0.8%。

6月營收黯淡的被動元件族群表現相對弱勢，國巨早盤跌破5日線，最低下探265.5元，跌幅超過3.2%；華新科開低走低，下跌逾3.9%，早盤最低來到168.5元。

受惠生技月題材的生技股科妍、和康生、寶齡富錦分別上漲超過6.7%、3.4%、3.3%；化妝品大廠羅麗芬-KY盤中高點來到232.5元，漲幅近5%，再創波段新高。（編輯：趙蔚蘭）1080709