蘋果遭降評 蘋概三王股價臉綠

（中央社記者韓婷婷台北9日電）在彭博資訊追蹤的57家券商蘋果評等中，5家券商的蘋果股票評等為「賣出」，衝擊蘋果股價下跌2.06%，也波及台灣蘋概相關供應鏈今天股價走勢暗淡，蘋概三王壓在盤面下游走。

華爾街券商Rosenblatt證券公司8日把蘋果股票的評等調降為「賣出」，主要是看衰今年下半年將推出的新iPhone，預料銷售將令人所望。成為彭博資訊追蹤中、第5家看空蘋果的業者。

法人表示，在彭博資訊追蹤的57家券商蘋果評等中，5家券商的蘋果股票評等為「賣出」，數量至少是1997年來最多。顯見市場對下半年蘋果新機銷售的擔憂，除了面臨5G世代轉換期外，美中貿易戰的風波也是重要影響因子。

受到訊息面影響，蘋概三王台積電、大立光、鴻海今天表現同步疲弱，壓在盤面下震盪，昨天強勢的股王大立光今天轉弱，早盤跌幅超過2%，鴻海跌幅超過1%，台積電跌幅相對較小在1%以內，還一度翻紅。

6月營收表現亮眼的玉晶光也受到拖累，在短線獲利回吐賣壓出籠下，今天股價開高後快速回落翻黑，跌幅超過3%；欣興股價一路走低，跌幅逾4%；其他包括GIS-KY、美律、台郡等跌幅超過2%，可成、臻鼎-KY、和碩等跌幅也超過1%。

蘋概族群僅康控-KY、穩懋、聯德控股-KY等少數個股力撐紅盤表現。（編輯：黃國倫）1080709