助攻台灣新創 英加速器The Bakery進駐南科

（中央社記者吳柏緯台南9日電）The Bakery加速器在亞洲第一個營運中心落腳南科，將協助整合AI與機器人等新創產業，並引入資金、資源與人脈，為台灣的新創環境注入更多的能量。

英國知名的新創加速器The Bakery選定台灣作為進入亞洲市場的第一站，並於今天正式落腳南部科學工業園區。今天上午科技部攜手The Bakery在南科的AI_ROBOT自造基地舉行開幕儀式，向台灣的新創團隊招手。

科技部長陳良基指出，南科成為重要的創新與創業基地，並不是一夜之間發生，而是過去數十年，各個企業、團隊共同努力而造就的成果。他進一步說明，當初科技部決定在南科的這個發展基礎之上，建設AI基地確實也背負著不少壓力，外界也有質疑，認為「台南的新創能力不足以支撐一個基地」，不過他認為就是因為困難才有挑戰的價值。

陳良基說，在發展基地的路上受到不少人協助，不只新創團隊，如今連The Bakery都選擇進駐南科，將國外資源引入，證明了這個方向是正確的。

The Bakery首度進入亞洲市場，就選擇台灣做為合作夥伴，正是看上了台灣完整的在地產業鏈，以及新創能量與人才。居中促成The Bakery進駐南科的The Bakery台灣合夥人高士偉受訪時指出，The Bakery是老牌而有規模的加速器，在歐洲已經建立一個超過1萬家企業的產業網絡，但是仍然需要一些台灣軟硬體技術，因此這次的合作不單是將國外的資源引入台灣、開發合作機會，也希望把台灣好的團隊引薦進入這個網絡之中。

高士偉指出，在促成這次合作之前，The Bakery也考慮過新加坡、中國甚至日本等國家作為進入亞洲的第一個市場，不過後來團隊成員多次造訪台灣後，認為台灣不論是在供應鏈或是人才都很完整，雖然是小的市場，但卻是一個好的市場。「我當時和他們說，如果能在台灣站穩腳步，以後要去亞洲其他市場都不是問題。」

高士偉進一步說明，The Bakery預計在4年內引入新台幣3000萬元的投資，支持台灣的新創團隊。希望透過這次的合作，也能讓台灣的新創團隊在未來進入國際市場時，除了美國與中國之外，有第3個不同的選擇。

陳良基提到，台灣不只人才濟濟，還有軟硬體整合的強項，而這是發展AI智慧科技的重要能力。但是這些技術，如果沒有一個好的整合環境，就如同在金山上喊窮，所以期盼透過這個基地的資源與跨國合作，為新創團隊打造作戰的舞台，協助新創團隊創造新的事業，並讓台灣年輕人科技實力對未來全球科技造成正面的影響與貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1080709