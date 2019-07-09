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中信投信搶頭香 推台灣首檔美國市政債ETF

最新更新：2019/07/09 14:38

（中央社記者韓婷婷台北9日電）根據統計，全球債券ETF光是6月吸金337億美元，創下單月流入最高紀錄。看準債券ETF的交易熱，中信投信首推美國市政債，多元入息債券ETF傘型基金將於15日開募。

近2年投資市場變數多，使得主動式基金經理人操盤面臨挑戰，資金轉向湧入指數型基金(ETF)中。根據華爾街日報報導，不僅股票型ETF高速成長，全球債券ETF的總規模也在6月突破1兆美元大關，創下歷史新高。

中國信託多元入息債券ETF傘型基金經理人張勝原表示，中國信託美國高評級市政債券ETF為台灣第一檔市政債券ETF，追蹤彭博巴克萊美國長天期政府及高評級市政債券指數，其成分主要為政府相關單位發行債券，信用評級與收益介於美國公債與高評級債中間。指數成分包含信評在A-以上，由美國紐約州、加州、德州等地方政府所發行的債券。

張勝原表示，此檔基金也納入非營利機構所發行的債券，例如，麻省理工學院、哈佛大學等學校，還有醫院與宗教機構等。根據相關性分析，地方政府與非營利組織承受的產業風險較低，當面臨風險事件時，能成為投資人降低資產波動的新選擇。

張勝原表示，「中國信託多元入息債券ETF傘型基金」，旗下包含3檔創新債券ETF產品：中國信託美國高評級市政債券ETF基金(中信美國市政債00847B)、中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(中信新興亞洲債00848B)、中國信託新興亞洲不含中國美元精選綜合債券ETF基金(中信EM主權債0-5，00849B)。（編輯：趙蔚蘭）1080709

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