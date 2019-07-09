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科技部率新創團隊南向參展 搶下6.4億元訂單

最新更新：2019/07/09 15:03

（中央社記者吳柏緯台北9日電）台灣科技新創實力再獲國際肯定！科技部台灣科技新創基地(TTA)日前參加東南亞最大的新創展Innovfest Unbound，不但獲得兩項大會獎項，更拿到新台幣6.4億元訂單。

科技部日前以Taiwan Tech Arena(TTA)為國家科技新創品牌，帶領台灣28家新創科技業者前進新加坡新創展InnovFest Unbound，參展首日就獲得百萬美元的訂單。科技部今統計，參展期間28間廠商總計拿下6.4億元訂單。

科技部今天發布新聞稿指出，致力開發數據與影像分析、資料可視化的新視域科技，在開幕首日旗開得勝，拿下一份100萬美元訂單。新視域的技術可用於管理、分析，每年可幫企業省去龐大管理成本費用。

台灣科技也被應用於時尚物流產業，科技部表示，選優科技將AI演算法與物件分析技術用於時尚單品營銷，提供經營者與消費者所需的趨勢資訊。此系統獲得印尼百貨通路商青睞，預計近期將引進印尼市場。

科技部進一步說明，除了訂單之外，台灣參展廠商也獲得大會獎項肯定。以開發智慧零售應用的業安科技，獲得跨國消費品企業聯合利華評選為Unilever Pitch Battle TOP 20，未來將可望前進新加坡市場；物流新創公司行李特工則被評選為本屆大會最值得關注的50家新創公司之一。（編輯：張良知）1080709

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