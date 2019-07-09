邁向超高齡社會 林萬億：避免貧窮阿嬤現象

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）台灣預計將於2026年進入超高齡社會，行政院政務委員林萬億表示，退休金「適足性」如今成為重要課題，尤其是沒有職業年金保障的未就業婦女，統計占比近5成，現在就要思考如何避免出現「貧窮阿嬤」現象。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「由高齡邁向超高齡-個人需求及企業面對人口結構改變之趨勢及因應研討會」，邀請行政院政務委員林萬億進行開場致詞。

林萬億指出，根據內政部3月統計，台灣目前65歲以上人口達331萬人，占所有人口比重約14%，正式邁向高齡社會，預估短短7年後，到了2026年，65歲以上人口占比將達到20%，進入超高齡社會，人口老化速度更勝日本。

林萬億說，因此，不論是個人心態還是政府及民間制度，都應及早調適轉換。面對人口老化，有3個面向一定要顧全，就是健康照顧、長期照顧及經濟安全；其中在經濟安全這部分，世界各國同時都面臨年金改革的議題，台灣不是第一個進行年金改革的國家，調整幅度也不是最大。

林萬億舉例，包括日本、美國、德國及希臘政府，近年都在進行年金改革，其中希臘年金改革，所得替代率直接從原先的110%砍到幾乎減半，幅度更大。除少領多繳、所得替代率降低，世界各國也紛紛延長法定退休年齡，目前以延至67歲最為常見，預估未來可能進一步延長到70歲。

林萬億進一步表示，因此，退休金的「適足性」成為重要新興課題，也就是說，每個人都必須思考，要留下多少錢，才能在65歲退休後，養活自己到83歲、87歲甚至100歲。

林萬億強調，尤其是台灣婦女勞動參與率僅51%，代表有4成多婦女未就業，沒有職業年金保障，未來是否會出現「貧窮阿嬤」現象；此外，不穩定就業、非典型就業及部分工時者，也很難領到全額年金，又該如何規劃退休生活。

民眾退休財源大致可分為3類：包括公保、勞保、國保等政府提供的強制性社會安全制度，職業退休金，以及個人退休理財等。

林萬億提醒，民眾退休規劃不可能單靠政府提供的社會安全制度，這不是政府倒不倒的問題，而是受到各種因素影響，世界各國的年金制度也都可能會有所調整。（編輯：李信寬）1080709