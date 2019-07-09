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面板產業結合AI 陳其邁：盼2030年產值達2兆

最新更新：2019/07/09 19:45

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）行政院副院長陳其邁今天表示，台灣面板業要進行跨領域系統整合，並結合人工智慧，應用在零售、醫療、育樂等領域，藉由新應用、技術與經營模式，在2030年達成新台幣2兆元產值目標。

由行政院科技會報辦公室主辦的「2019智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」今天登場，行政院副院長陳其邁、行政院政務委員吳政忠、經濟部長沈榮津等人均出席活動。

陳其邁致詞時表示，以面板為主的顯示科技產業產值達1.5兆元，占台灣GDP8%，大型、中小型的TFT LCD，產值排名全球第2，TV、IT與車用面板，出貨量也是全球第2，台灣作為面板大國當之無愧。不過，面對中國提升大型面板產能以及OLED對手機等小尺寸裝置帶來的挑戰，台灣必須保持技術、應用及服務領先。

他說，期許台灣透過發展新技術、新應用及新商業模式，讓顯示科技產業更具競爭力，期許在2030年台灣邁向產值2兆元。

吳政忠表示，到了2030年，顯示器不再只是一塊塊的面板，而是為生活帶來互動體驗，像是應用在智慧零售、智慧醫療、智慧移動和智慧育樂等，台灣顯示器應該結合應用領域，提升附加價值。

沈榮津則說，台灣顯示科技產業上中下游供應鏈完整，結合智慧應用將有高度發展潛力，例如在智慧零售情境，透過互動式看板、透明顯示、電子標籤等，再結合人臉辨識、大數據分析等新技術，可以幫助零售業者提升消費者體驗。

沈榮津表示，智慧移動方面，產業界已開發全景式數位儀表板，結合安全輔助整合系統，以提升行車安全。政府將加速促成顯示科技產業和場域業者合作，迎接智慧生活商機。

科技會報辦公室指出，將彙整會議共識，協調各部會進行包括技術研發、實證場域、法規調適、創新機制等發展策略調整，並形成顯示科技產業發展行動方案，以因應未來2030年智慧生活需求，讓台灣成為全球顯示科技與應用解決方案重鎮。（編輯：林沂鋒）1080709

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