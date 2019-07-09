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市場重估美降息可能 亞股大多續跌

最新更新：2019/07/09 20:14

（中央社香港9日綜合外電報導）美國上週發布的最新就業報告遠優於預期，投資人重新評估聯準會的利率選項，造成今天亞洲股市大部分收盤續跌。

法新社報導，美國勞工部5日公布的6月數據顯示，新增工作機會數量超越外界預期，顯示美國經濟依舊穩健。

全球投資人原本期待，美國聯邦準備理事會（Fed）可能在本月底召開的政策會議降息達50個基點，但最新就業數據優於預期，已降低他們願望成真的機率。

美國就業數據優異，出乎股票交易商意外，也激勵美元走強，美元兌歐元、英鎊均走升，美元兌日圓更漲至108.8，寫下超過1個月以來新高。

日圓貶值協助日股日經指數今天收盤小漲，但其他股市都以下跌作收。

香港股市收盤下挫0.8%，上海股市收挫0.2%，首爾股市挫低0.6%，雪梨股市收跌0.1%，威靈頓、台北、孟買和馬尼拉股市也全數收黑。

市場焦點如今轉向11日將公布的6月聯準會政策會議紀錄，以及10日聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在美國國會發表的證詞。另外，市場仍持續關注美中貿易戰談判的發展。（譯者：李宛諭/核稿：徐崇哲）1080709

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