推動台商回台上櫃 櫃買攜手資誠上海招商

（中央社記者韓婷婷台北9日電）櫃買中心積極推動台商回台上櫃，繼日前前往越南招商，今天再攜手資誠聯合會計師事務所在上海舉辦「因應國際經貿局勢與法規衝擊，台商的下一步攻略」研討會，吸引近20家台商與會。

櫃買中心副總經理林瑛珪致詞時表示，面對美中貿易戰與國際法規衝擊，中國大陸出口相關產業鏈均面臨巨大變化，因應關鍵在於資金、技術與人才，若能利用資本市場平台，籌措充裕資金進行新產業布局，將可投入更多研發資源及招募優秀人才，強化公司經營體質。

櫃買中心主板巿場截至108年6月底已有776家企業掛牌，包括35家外國企業，其中，主要營運地在中國大陸的外國企業有13家。

林瑛珪表示，櫃買市場擁有合理本益比、股票交易活絡、再募資(SPO)容易、上櫃機制健全及審查效率佳等優勢，將持續協助台商企業籌資發展。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，根據調查，台商企業面對全球貿易衝突所採取的策略，主要著重在「調整供應鏈和採購策略」、「將成長重心轉移到其他市場」及「將生產轉移到其他地區」等，這些策略的關鍵都在於資金與人才。進入臺灣資本市場將可取得充裕資金、延攬優秀人才，促進企業永續經營。

櫃買中心此行也將實地拜訪華中地區數家台商企業，包括從事美容保養品、烘焙食品材料與設備及塑膠回收處理與環保機械等企業。（編輯：鄭雪文）1080709