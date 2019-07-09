蘋果遭降評 台廠供應鏈期待不高受傷就不大

（中央社記者韓婷婷台北9日電）市場看衰蘋果今年新機銷售，部分華爾街券商將蘋果降評，不過，台灣蘋果供應鏈廠商表示，期待不高受傷就不大，原本預期的勁敵華為威脅減弱下，不需要太悲觀。

華爾街券商Rosenblatt證券公司8日把蘋果股票的評等調降為「賣出」，主因看衰今年下半年將推出的新iPhone銷售將令人大失所望，成為彭博資訊追蹤的57家券商蘋果評等中，看空的5家之一，不過，仍有23家建議「買進」，21家建議「繼續持有」。

受此訊息面波及，蘋概股三王齊跌，大立光下跌2.31%，守住4000元關卡，收在4020元。鴻海下跌1.39%，收在77.9元。台積電相對穩健，維持在平盤上下游走，收跌0.21%，來到242元。

智慧型手機來到高原期，去年蘋果新機銷售慘遭滑鐵盧，加上面對5G手機來臨，恐怕進入4G末代手機的關卡，以及美中貿易戰可能帶來經濟下行風險，都讓市場對蘋果今年下半年的新機銷售看法轉趨保守謹慎。

法人表示，的確不少人看衰蘋果今年銷售，市場原本就沒有太高的期待，從供應端消息指出，今年蘋果對零件供應商9月新機發表後到年底的備貨要求原本約7000多萬支，相較去年的9000萬支砍了2成多。

直到川習會後，美中貿易戰氛圍趨緩、未進一步加稅，近日傳出蘋果已將備貨量上修至8000萬至8500萬支。

供應端透露，今年市況有些複雜，除了美中貿易戰因素外，4G轉換5G、華為新機上市時間及表現等都將牽動智慧型手機市場版塊挪移。不過，較值得觀察的是，華為的變數及不確定性反而有機會讓蘋果受惠，iPhone新機銷售不見得要太悲觀。

業者分析，華為快速竄起原本被視為蘋果繼三星之外的勁敵，預料部分果粉的忠誠度將動搖。華為今年下半年旗艦 Mate 30系列的5G手機原計劃在10月推出，也被認定是瞄準iPhone而來，但美國總統川普的一只華為禁令直接衝擊華為供應鏈體系，打亂原先布局，也讓華為新機上市時間延後，預料對蘋果的威脅將減弱。

同時是蘋果華為主力供應商的大立光及台積電將分別在11日及18日舉行法人說明會，預料蘋果新機拉貨力道、華為禁令和貿易戰對庫存影響等議題將受到法人高度關注，也將是下半年產業景氣的風向球，仍有待兩大龍頭廠商為市場釋出風向。

法人建議，市場大餅的此消彼長將牽動供應鏈個別公司的表現，對蘋果今年新機銷售平常心看待，應將關注聚焦在新增品項或新加入供應鏈的廠商，例如今年多鏡頭趨勢下受惠的大立光、玉晶光、電池容量增加受惠的新普，新規格TypeC受惠廠嘉澤、宣德及新增天線元件受惠的優群等。（編輯：楊玫寧）1080709