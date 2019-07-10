更多編輯台推薦新聞：
早報
早安世界》美售台地表最強M1A2T戰車 國軍反登陸戰力全面升級
文化
BBC介紹布袋戲大師陳錫煌 致力傳統藝術年輕化
國際
何韻詩無畏中國阻撓 在聯合國為香港發聲全文
國際
美駐港澳總領事卸任「超刺激」演講傳遭阻
產經
專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解
中央社隱私聲明
。
當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website,
“Focus Taiwan"
?
こちらのページは繁体字版です。日本語版
「フォーカス台湾」
に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de
“Español”
好生活
影像空間
客戶頻道
訊息平台
Focus Taiwan
フォーカス台湾
Espanol
上一頁
即時
駁對北韓讓步 美國務院：凍核僅為非核化開端
撤換央行總裁 艾爾段：他一意孤行代價慘重
銀行通路買保單 金管會：3大事項須留意
虛擬通路購物競爭激烈 AI助攻業績告捷
英國首相之爭 強生韓特激辯脫歐
台勝科每股配息9元 一度填息11%
通緝犯陳宏宗嘉義拒捕 槍戰遭警擊斃
氣象專家：西南季風影響 連3天留意劇烈天氣
政治
美售台地表最強M1A2T戰車 5大看點
美售人攜式刺針等3飛彈 防空反裝甲一次到位
身障保險基金遭質疑 郭台銘：領導者應給希望
拜會彰化議長謝典霖 朱立倫：都是好朋友
韓國瑜拋恢復徵兵 郭台銘：國防應發展高科技
加入南印度洋漁業協定 外交部：鞏固台漁捕權益
蔡總統11日出訪加勒比海友邦 過境紐約與丹佛
鍾小平退黨 吳敦義：不可能叫我老闆就要當立委
蘇揆以超商為例 勉公務員與時俱進提升服務品質
國際
英國首相之爭 強生韓特激辯脫歐
駁對北韓讓步 美國務院：凍核僅為非核化開端
撤換央行總裁 艾爾段：他一意孤行代價慘重
墨西哥財長請辭獲准 與總統歧見太多
倫敦政經學院藝術品爭議 台灣加星號未劃入中國
加拿大旅館一氧化碳外洩 46人中毒送醫
收錢提供中國特務內部文件 美前官員判刑40個月
美國再度警告土耳其 得為採購俄製武器承擔後果
川普揚言否決眾院版軍事預算 要求更多軍費
兩岸
反送中引爆連串壓力 港人心理健康成社會問題
秋雨教會遭中國打壓 一次看懂
為信仰逃離中國 秋雨教會信徒來台尋求赴美庇護
全球3成VPN業者被中資掌控 網民翻牆恐被監控
美國防部：駐港解放軍表明不會干涉香港事務
滴滴調漲北京車價 網民：壟斷沒商量
香港修例失敗是落實一國兩制 官媒老總被罵胡說
何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想[影]
美售台新戰車 中國外交部要求立即撤回
產經
6大飯店品牌插旗礁溪 業者盼把餅做大
銀行通路買保單 金管會：3大事項須留意
虛擬通路購物競爭激烈 AI助攻業績告捷
新台幣開盤貶0.9分 為31.19元
OPEC減產中東情勢緊張 國際油價小漲作收
日三麗鷗限制市場競爭 遭歐盟罰2.1億元
中國市場帶動 蘋果上季服務營收據料有望激增
台瓜FTA執委會議登場 瓜國同意機車零關稅
持有上市櫃股權逾10% 未來改由資訊觀測站揭露
證券
蘋概股弱勢 台股守住10700點
台勝科每股配息9元 一度填息11%
台股開盤漲20.45點
鈊象手遊營運火熱 上半年每股稅前賺13.14元
美科技股回穩 觀察台股電子族群走勢
聯準會主席國會作證前 道瓊小跌作收
聯準會主席未談是否降息 歐股收低
蘋果遭降評 台廠供應鏈期待不高受傷就不大
推動台商回台上櫃 櫃買攜手資誠上海招商
科技
Instagram推新功能 打擊網路霸凌
資安防範受肯定 酈英傑讚台灣是模範
當機終於修復 臉書IG說抱歉
LINE數位資產交易所慶祝一週年 推回饋季活動
Google搜尋慶祝美國慶日 輸入fireworks有彩蛋
LINE MUSIC登台李玟代言 首波免費體驗30天
科技部產學合作助攻半導體 帶動產值上看30億
禁頌揚白人民族主義 臉書擴大移除相關內容
強化AI創新實力 科技部攜手Google辦研究營
生活
長榮機長遭免職 機師工會：違反勞動法根本原則
氣象專家：西南季風影響 連3天留意劇烈天氣
各地高溫悶熱 中南部易有局部大雨
早安世界》美售台地表最強M1A2T戰車 國軍反登陸戰力全面升級
空服員罷工棚拆除完畢 會員合照期許空中見
今彩539第108163期 頭獎2注中獎
大樂透第108062期頭獎摃龜
雙贏彩第108163期頭獎摃龜
台日划手從台東抵沖繩 仍未解開太古航線之謎
社會
通緝犯陳宏宗嘉義拒捕 槍戰遭警擊斃
台2線水泥車擦撞 1命危1輕傷
噴槍奪女童命案 法官將勘驗被告手機釐清案情
帆宣子公司離職員工涉違營業秘密法 檢調約談
路邊停車遭開3槍 北市警逮兩男到案
兩岸網路地下匯兌6年13億 警扣嫌資產3千萬
口角衝突當街持刀傷人 警掌握身分查緝
聖筊後捧走小狐仙 女挨告竊盜不起訴
防殺警案雙警執勤 員警：分工清楚是第一要務
地方
宜蘭傳億元級農舍 縣府：建物非農舍
托育中心虐嬰還可領補助 北市社會局：已除名
斗六堆積垃圾飄惡臭 鄰居莿桐大美村民抗議
侯友宜參訪北歐4國 考察安居樂業建設
自主設禁漁區 馬公烏崁社區可勘借鏡
澎湖沙港村社區老人最開心 關懷據點揭牌
竹山單行道改機車雙向通行 逛市區買菜免繞路
棄置廢油污染愛河 高市重罰最高300萬
翁章梁觀摩大阪治水經驗 供嘉義縣參考
文化
BBC介紹布袋戲大師陳錫煌 致力傳統藝術年輕化[影]
口湖牽水狀渡先人 鄭麗君：展現悲憫文化底蘊
博客來上半年閱讀關鍵字 與惡婚姻平權香港入列
阿里山林業暨鐵道資產 授證為重要文化景觀
口湖牽水狀超渡祈安 祭祖靈點燈追思
B.OOM舞蹈節馬國落幕 丞舞團隊讓世界看見台灣
音樂啟蒙雖晚 黃亞中成為柏林歌劇院獨唱歌手
日治台南住吉秀松宅邸機具進出 暫列古蹟搶救
迎盛夏 新銳畫家張庭甄油畫展刻劃大海面貌
運動
全壘打大賽摘冠 大都會阿隆索證明鎮隊之寶身手
謝淑薇搭檔手感發燙 晉級溫布頓女雙8強
陳宥庒空優盡失 世大運跆拳道奪銀
陳重廷開轟5打點率獅勝 兄弟下半季勝場未開張
世大運跆拳道 劉威廷不敵埃及選手鍍銅
川崎宗則當客座教練 味全龍盼強化守備觀念
詹家姊妹遭直落二 溫網女雙止步16強
台美棒球交流 中華首戰力克NCAA大學明星隊
王柏融遇羅德棒子冷 守備傷退2支0
娛樂
傑尼斯社長強尼喜多川病逝 享壽87歲
凱文史貝西性侵案 原告交不出手機拒作證
國片緝魔開場一鏡到底 莊凱勛過足戲癮
喜翔飾漁村男人借鏡麵攤老闆 瞄準台北電影獎影帝
公視歷史劇傀儡花 法比歐溫貞菱貫穿全劇
男星鄭人碩 東京短片節奪最佳男演員獎
Netflix下半年推6部華語新作 霹靂布袋戲入列
傑哈德巴狄厄餐廳內物品大拍賣 包括昂貴葡萄酒
德國知名猶太電影人布勞納辭世 享嵩壽100歲
悅讀
博客來上半年閱讀關鍵字 與惡婚姻平權香港入列
翻譯作品夾擊 苦雨之地奪上半年暢銷小說榜首
美國女作家伊根 霧中的曼哈頓灘刻畫停頓之美
誠品回顧台灣書系文化 馬世芳談1990年代氛圍
回鄉發表新書 GaryTu的時尚插畫驚艷客庄
劉克襄走在自然的路上 靠近山林與自己對話
劉克襄獲聯合報文學大獎 感謝台灣香港啟蒙
首本南橫紀錄史 開路英雄口述美麗與哀愁
活動》魅惑你的元神、顛覆你的三觀——妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展
專題
金曲獎三十而立 從年度歌曲回顧那些年的台灣
台灣同婚合法寫歷史新頁 那其他亞洲國家呢？
六四30年 記憶與遺忘的鬥爭
尋找台灣 #超級辨臉王
今昔對比／平成這30年 食衣住行那些事
走過100個寒暑 數據探索正在消失的冬天
新南向國家漸成觀光主力 圖解近20年來台旅客數據
印巴互相空襲 40年最大衝突事件一次看懂
台灣人獲獎、主持人開天窗 2019奧斯卡7大精彩看點
影音
文化結合特技 台馬戲團發光
何韻詩聯合國發言 批一國兩制
文化結合特技 台馬戲團發光
南加州餘震不斷 籲民眾做好準備
兄弟對戰悍將 恰恰生涯2000安
啼叫聲擾人清夢 法國公雞被告
蕭敬騰大馬開唱 服裝嚴格不敢亂露
郭台銘牽線桃猿買家 多家有意競標
南加州7.1地震 25年來最強
訊息平台
即時
聚焦
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
文化+
運動
娛樂
悅讀
數位專題
特派看世界
影音
新聞學院
全球中央雜誌
好生活
即時
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
運動
娛樂
悅讀
專題
影音
訊息平台
首頁
/
產經
新台幣開盤貶0.9分 為31.19元
最新更新：
2019/07/10 09:03
（中央社台北10日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.19元開盤，貶0.9分。1080710
訂閱中央社
，
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。
點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容
中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。