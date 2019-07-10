台股收漲近百點 台積電大立光雙箭頭領軍

（中央社記者韓婷婷台北10日電）電子股表現回神，在股王大立光早盤率先搶攻，以及台積電宣布第1季配發現金股息2元助陣下，台股今天一路攀高，終場大漲近百點，盤中更一度站上10800點。

加權股價指數終場上漲95.70點、漲幅0.89%、收在10798.48點、成交值新台幣1028.23億元，不但大立光大漲超過3%，為明天的法人說明會預作暖身外，台積電漲幅也逾2%。

分析師表示，台股今天走勢開高震盪，最後1小時在權值股的拉抬下再衝高，終場收在相對高點，成功收復5日線10763點、10日線10782點兩條均線，站穩所有均線之上，且成交值回到千億元之上，下一步將是回補7月3日遺留下來空方缺口。

分析師指出，台股自6月19日跳上10650點之後，多方缺口即穩守不破，且本週低點10680點也未跌破前低10645點，顯示技術面仍未翻空，若短線可儘速回補7月3日的空方缺口，台股即有機會挑戰6月以來的指數高點10914點。

法人認為，市場關心大立光明天法說會釋出的產業訊息，將是電子股下半年景氣榮枯的重要參考指標，接下來還有台積電等重量級電子股的法說陸續登場，美中貿易戰是否已對景氣造成實質影響，將是第3季台股資金流向的重點所在。（編輯：趙蔚蘭）1080710