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貿易戰影響 台塑四寶上半年稅後盈餘腰斬

最新更新：2019/07/10 15:22

（中央社記者韋樞台北10日電）台塑四寶公布6月與上半年營收和獲利，貿易戰影響，四寶上半年合計稅後盈餘近610億元，大幅年減53.1%；四寶中台塑上半年EPS 2.91元最高，南亞和台塑化上半年EPS還不到2元。

四寶合計6月營收新台幣1214億6500萬元，年減19%；上半年累計營收7608億9200萬元，年減11.4%。

台塑6月合併營收183億5300萬元，年減10.7%；上半年累計合併營收1095億8100萬元，年減6.1%，歸屬母公司稅後淨利184億9700萬元，年減36.3%，每股稅後盈餘(EPS)2.91元，劣於去年同期的4.56元。

南亞6月合併營收219億9000萬元，年減22.8%；上半年累計合併營收1427億7200萬元，年減15.4%，歸屬母公司稅後淨利109億900萬元，年減63.8%，EPS1.38元，少於去年同期的3.8元。

台化6月合併營收257億7600萬元，年減24%；上半年累計合併營收1732億9900萬元，年減12.8%，歸屬母公司稅後淨利143億1800萬元，年減47.5%，EPS2.45元，不敵去年同期的4.67元。

台塑化6月合併營收553億4600萬元，年減17.3%；上半年累計合併營收3352億4000萬元，年減10.5%，歸屬母公司稅後淨利172億5100萬元，年減60.4%，EPS 1.81元，差於去年同期的4.57元。（編輯：鄭雪文）1080710

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