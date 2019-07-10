Fed主席國會作證 料聚焦貿易問題引發的政策改變

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會過去105年的歷史中，曾因為房地產崩盤、戰爭、金融泡沫和決策者直覺認為經濟該往哪兒走，而改變過貨幣政策。

現在，聯準會（Fed）第一次讓推文成了政策改變的基礎。5月30日美國總統川普在推特揚言，如果墨西哥不同意遏阻美墨邊境移民，就會對墨西哥施加關稅，聯準會官員只得因應著立場的改變。

在那之後的美國經濟沒有太大變化，但川普一言一行讓金融市場如此草木皆兵，威脅全球經濟莫此為甚，外界預期聯準會將在30至31日政策會議上決議利率調降至少25個基點。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天前往聯邦眾議院金融服務委員會作證時，預料會強調這個訊息。

法國外貿銀行（Natixis）首席美國經濟師拉佛納（Joseph LaVorgna）在最近的分析中表示：「市場如此強烈預期會有所行動時，聯準會從未讓市場失望。」

鮑爾預定上午10時（台北時間今天晚間10時）前往聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）作證。這是他半年一度針對貨幣政策到國會作證。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1080710