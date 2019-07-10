更多編輯台推薦新聞：
17日清晨看月偏食 錯過要等到2021年
生活

17日清晨看月偏食 錯過要等到2021年

蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書
政治

蔡總統訪Dcard 首次秀倫敦政經學院博士學位證書

收集10萬隻白蟻 興大發現白蟻真菌共生關鍵
生活

收集10萬隻白蟻 興大發現白蟻真菌共生關鍵

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

Fed主席國會作證 料聚焦貿易問題引發的政策改變

最新更新：2019/07/10 17:20

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會過去105年的歷史中，曾因為房地產崩盤、戰爭、金融泡沫和決策者直覺認為經濟該往哪兒走，而改變過貨幣政策。

現在，聯準會（Fed）第一次讓推文成了政策改變的基礎。5月30日美國總統川普在推特揚言，如果墨西哥不同意遏阻美墨邊境移民，就會對墨西哥施加關稅，聯準會官員只得因應著立場的改變。

在那之後的美國經濟沒有太大變化，但川普一言一行讓金融市場如此草木皆兵，威脅全球經濟莫此為甚，外界預期聯準會將在30至31日政策會議上決議利率調降至少25個基點。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天前往聯邦眾議院金融服務委員會作證時，預料會強調這個訊息。

法國外貿銀行（Natixis）首席美國經濟師拉佛納（Joseph LaVorgna）在最近的分析中表示：「市場如此強烈預期會有所行動時，聯準會從未讓市場失望。」

鮑爾預定上午10時（台北時間今天晚間10時）前往聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）作證。這是他半年一度針對貨幣政策到國會作證。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1080710

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報