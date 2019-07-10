台股第2季成交5億元大戶 重回千人之上

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所統計，第2季單季成交值新台幣5億元以上的自然人大戶共1027人，重回千人之上，較首季的784人大增243人，增幅30.99%。

證交所統計，台股集中市場自然人單季成交金額達5億元人數，自2017年第3季突破千人，之後每季成交金額達5億元大戶皆在千人之上，連續維持6季，直到今年第1季降至784人，但第2季又重新突破千人關卡。

另外，第2季集中市場單季成交金額1億元至5億元的自然人計8493人，成交金額1億元以下自然人217萬2733人。

第2季自然人占集中市場總成交值比重為56.79%，較第1季的56.92%減少0.13個百分點。第2季外資占集中市場總成交值比重為28.64%，較第1季的28.20%增加0.44個百分點。第2季國內法人占集中市場總成交值比重14.58%，較第1季的14.87%減少0.29個百分點。

證交所今天公布，6月成交量周轉率5.05%，較5月成交量周轉率6.53%減少1.48個百分點。當沖成交值占比27.14%，較5月當沖成交值占比27.03%增加0.11個百分點，平均每日當沖戶數3萬9722戶，較5月平均每日當沖戶數4萬4255戶減少4533戶，減幅10.24%。

6月指數股票型基金（ETF）占台股集中市場成交值8.41%，較5月ETF成交值占比8.50%減少0.09個百分點。自然人成交值比重55.75%，較5月自然人成交值比重54.54%增加1.21個百分點、外資成交值比重29.57%，較5月外資成交值比重30.99%減少1.42個百分點。（編輯：李信寬）1080710