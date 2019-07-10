傳打造太陽能電廠 台積電：樂見更多綠電

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電傳出將與屏東縣政府合作打太陽能電廠，台積電表示，樂見台灣能有更多的綠電，只是計畫怎麼落實有待許多外在條件配合。

台積電規劃在新竹科學園區寶山設置研發中心，竹科管理局提出擴建計畫環境影響說明書，今天在環保署進行環評大會審查，順利過關。

台積電廠務資深處長莊子壽在環評大會中指出，目前估算需求為15億度綠電，為了達到這個標目，正在評估與屏東縣政府合作，開發太陽能綠電廠。

台積電企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文表示，無法評論屏東建置太陽能電廠一事。她說，台積電樂見台灣能有更多的綠電，並會與綠電廠商及政府合作，加速推動綠電，只是計畫怎麼落實有待許多條件配合。

台積電107年度企業社會責任報告書中指出，107年新增1.11mw容量的太陽能裝置，累計設置容量達3MW，已發電量302萬度，預計108年將持續擴充2MW太陽能裝置容量。

台積電去年還在全球購置8.8億度再生能源，台灣廠區也簽訂90MW再生能源長期購買合約，未來3奈米製程生產用電量的20%將為再生能源，並將依台灣再生能源建置情況，逐年落實「全公司20%用電量為再生能源」的長期目標。（編輯：楊凱翔）1080710