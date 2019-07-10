大立光法說前夕 土洋看法紛歧持續對作

（中央社記者韓婷婷台北10日電）股王大立光11日舉行法人說明會，趕在此之前法人忙著提出最新一輪看法，美系外資普遍偏空，本土法人則偏多，知名分析師郭明錤則認為大立光是手機股投資首選。

由於大立光6月營收低於市場預期，單月營收新台幣40.76億元，月減19%，年減10%，市場解讀因華為禁令影響拉貨，加上蘋果處於新舊機種交替期。因此，預料明天法說會上，包括華為禁令影響是否淡化、iPhonr拉貨動能、三星的新機種出貨能否填補華為的空缺等都是法人關注焦點。

6月營收表現不如預期，也讓外資最新報告普遍看衰大立光後勢；至於明天法說會上將公布的第2季季報，外資法人預估EPS在46.6元至50.2元間，單季毛利率預估在68.4%至68.9%。

美系外資表示，大立光股價已反映大部分利多題材，本益比達到2012年以來歷史區間15到20倍的高點，未來15天股價恐下跌，重申中立評等和目標價新台幣4000元。

國內法人表示，蘋果新一代iPhone預計今年9月正式發表，雖然新iPhone還未推出，相關新機規格已在網路上引起討論，多鏡頭的趨勢下，光學股是最能抵擋智慧手機銷售衰退的產業，後勢不看淡。

中國天風證券分析師郭明錤也在今天發表最新報告指出，大立光下半年營收、獲利遭低估，是多鏡頭規格升級設計與生產的優勢領先者；郭明錤預期大立光因客戶組合改善、規格升級與多鏡頭趨勢強勁需求，未來1至2年內月產能將擴增50%以上。

報告指出，市場高估了華為訂單下修影響，低估了大立光的執行力。華為與Oppo 7P（7片塑膠鏡片）鏡頭需求自今年第3季開始持續成長；Vivo與小米自下半年開始向大立光採購7P鏡頭，大立光為多種鏡頭規格升級設計與生產的優勢領先者，鏡頭升級將顯著推升2020年營收與盈利成長。

郭明錤預估，Samsung鏡頭出貨量在2020年成長50%至60%。預計分別在今年第4季與2020年第1季開始出貨Samsung A系列與次世代旗艦機型S11的7P鏡頭。

大立光今天受到川普政府9日宣佈，將豁免中國110項輸美產品的關稅激勵，股價開高震盪走高，終場上漲135元，收在4155元，漲幅3.36%，站上所有均線之上，為法說會先行暖身。觀察大立光今天三大法人買賣超表現，依舊是「土洋對作」的態勢，外資賣超93張，投信買超26張，自營商買超76張。今年6月以來外資明顯站在賣方，投信則力挺股王持續站在買方，多空看法不一，等待明天法說會見真章。（編輯：鄭雪文）1080710