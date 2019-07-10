避免5G干擾上鄰頻段接收站 NCC助業者裝濾波器

（中央社記者潘姿羽台北10日電）為避免未來5G釋照後，上鄰頻段的接收站受到干擾，NCC今天宣布，已編列新台幣1.3億元經費，規劃補助5G鄰頻既有使用者加裝帶通濾波器（BPF），讓5G網路儘早完成布建。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員表示，5G的開放頻段已經清理出來，5G頻譜中的3.5GHz頻段（3.3~3.57GHz）在5G得標者建設時，一定會是清淨可用，但技術上，發射很難做到完全精準，即使3.5GHz頻段與上鄰頻段（3.61~4.2GHz）之間存在護衛頻段，上鄰頻段還是可能受到干擾。

也因此，NCC積極規劃辦理3.5GHz頻段的上鄰既有業務射頻接收端加裝帶通濾波器（BPF），協助濾掉可能干擾源，讓接收站可以清楚接收、維持正常運作。

NCC表示，近日將發布「3.5吉赫（GHz）頻段整備改善措施補助作業要點」，受理補助申請時限為作業要點發布日起至今年9月30日止。

計畫補助對象則為3.5GHz上鄰頻段（3.61~4.2GHz）的合法使用者，也就是衛星廣播電視事業及其訂戶或下鏈接收戶、有線廣播電視系統經營者、衛星固定通信業務經營者及其使用者、無線電視事業等既有使用者。

NCC預計在明年6月5G業者進行系統建設前，完成3.5GHz頻段改善措施建置補助，預期可促進台灣5G建設順利開展，也讓民眾及早享受5G帶來的便利生活。（編輯：李信寬）1080710