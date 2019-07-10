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市場靜候Fed主席國會證詞 亞股多收高

最新更新：2019/07/10 19:40

（中央社香港10日綜合外電報導）由於投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾將在國會發表的證詞，亞洲股市經過兩天走跌後，今天大部分收高。

聯準會官員近幾週對貨幣政策漸採溫和的態度，助長外界對聯準會大幅降低借貸成本，以提振經濟的預期心理，帶動全球股市勁揚。

但美國勞工部5日公布的數據顯示，6月新增就業數據超乎預估，對外界預期大幅降息心理帶來打擊，引發市場賣壓，帶動美元走強。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）今天將前往國會發表關於美國經濟的證詞。投資人期待他能提供一些關於聯準會貨幣政策的前瞻指引。

觀察人士表示，聯準會雖然不可能大幅降息達50個基點，但本月決策會議料降息至少25個基點。

香港恆生指數收盤上漲88.41點或0.31%，以28204.69點作收。新加坡和首爾股市都收高0.33%，雪梨股市收紅0.41%。

威靈頓股市勁揚超過1%，台北、曼谷、馬尼拉和雅加達股市也收高。

但東京、孟買股市收黑。上海綜合指數下跌12.93點或0.44%，以2915.30點作收。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080710

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