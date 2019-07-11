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那斯達克創新高 台股蓄勢戰近期高點

最新更新：2019/07/11 07:27

（中央社記者張建中台北11日電）美國可能降息，美股三大指數同步走揚，那斯達克指數更創收盤歷史新高，此外，台積電第2季營收優於預期，法人認為有助台股表現，將蓄勢挑戰10914.85點近期高點。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾在國會作證時暗示，本月稍後有可能降息，激勵美股走高，那斯達克指數收在8202.53點，漲60.8點，漲幅0.75%。

道瓊工業指數漲76.71點，漲幅0.29%；標準普爾500指數漲13.44點，漲幅0.45%。

國內外產業訊息方面，台積電6月營收新台幣858.68億元，月增6.8%，續創今年新高，第2季營收2409.99億元，表現優於預期，季增逾1成，美國存託憑證(ADR)漲1.04美元，漲幅2.62%。

股王大立光今天將召開法人說明會，美系外資對大立光後勢看法普遍偏空，本土法人則偏多，中國天風證券分析師郭明錤將大立光列為手機股投資首選。

電信三雄6月獲利結果出爐，中華電信每股純益新台幣0.41元，最高，台灣大哥大每股純益0.38元，遠傳每股純益0.22元。

受原油價格走弱和貿易戰影響，台塑、南亞、台化與台塑化上半年營收獲利不佳，但下半年為石化和電子業旺季，相關需求增加，同時現金股利進帳，四寶樂觀看待第3季營運回溫。

南亞科第2季歸屬母公司淨利27.49億元，為11季新低，每股純益0.9元。南亞科預期，第3季整體需求將比第2季好，銷售量也將增加，動態隨機存取記憶體(DRAM)現貨價有機會反彈，合約價跌幅應可縮小。（編輯：趙蔚蘭）1080711

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