旺季開跑 大立光法說行情暖身

（中央社記者韓婷婷台北11日電）股王大立光今天下午將舉行線上法人說明會，由於今年受惠多鏡頭加持，產業成長趨勢確立，今年下半年旺季效應仍可期，法說前投信法人積極卡位，推動大立光股價突破所有均線。

大立光今天在「蘋果最強分析師」郭明錤唱旺大立光，認為市場低估大立光執行力的加持下，開高震盪走高，早盤再度大漲逾3.5%，截至10時50分止，股價最高來到4320元，上漲165元突破前波高點，並站上所有均線之上，多頭架構成形。

儘管智慧型手機需求動能遇壓，但對光學鏡頭廠而言仍處於成長態勢，雖然第2季遇到華為禁令逆風干擾，唯大趨勢不變下，大立光日前股東會也指出，新產能將持續開出，持續擴產的計畫不變。

搶在大立光法說前一天，天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤最新出具的報告指出，市場完全低估大立光的執行力、高單價7P（7片塑膠片）鏡頭出貨成長、高單價超小前鏡頭單位售價與出貨成長，反倒高估華為訂單下修影響，未來1至2年內，大立光將再擴增5成以上產能，是趨勢中真正大贏家，看好股王後市。

郭明錤認為，大立光3獨家優勢，除有7P和8P鏡頭和超微小鏡頭帶動，加上明年華為採用玻塑混合鏡頭和iPhone也搭上超微小鏡頭題材，且華為與Oppo 7P（7片塑膠片）鏡頭需求自今年第3季開始持續成長；Vivo與小米自下半年開始向大立光採購7P鏡頭，未來大立光每月產能將提升50%以上。（編輯：郭萍英）1080711