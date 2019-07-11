電子股強勢 台股突破10800點

（中央社記者張建中台北11日電）台股今天呈價漲量增走勢，指數終場收漲44.94點，突破10800點關卡，電子股表現強勁，為盤面多頭指標。

加權指數今天收在10843.42點，漲44.94點，漲幅0.42%，成交值新台幣1299.87億元。

股王大立光下午將舉行線上法人說明會，由於受惠多鏡頭加持，今年產業成長趨勢確立，下半年旺季效應可期，在買盤積極進場卡位，推升大立光股價收在4305元，大漲150元，漲幅3.61%。

晶圓代工廠台積電第2季營運表現優於預期，季營收達2409.99億元，超越原訂的2360億元目標，季增逾1成，今天股價也有不錯表現，收在250元，漲3元，漲幅1.21%。

受惠日本加強管制3項關鍵電子材料出口南韓效益，南亞科等記憶體族群股價普遍走揚，其中，華邦電今天除息行情亮眼，盤中股價一度達16.6元，填息率達75%，終場收在16.45元，漲0.6元。

整體電子類股指數收漲0.86%，為推升大盤持續走高的主要動力。

傳統產業股普遍走跌，表現相對疲弱，台泥與亞泥6月營收同步滑落，股價分別重挫2.29%及2.78%，整體水泥類股指數跌2.28%，表現最弱。

觀光類股同樣表現疲弱，類股指數收跌1.05%；食品類股指數收漲0.69%，表現相對強勢。

分析師王兆立表示，台股短期將維持區間震盪走勢，以個股表現為主；大立光與台積電對下半年營運展望，將是科技業下半年景氣重要觀察指標，也將是市場近期關注焦點。（編輯：郭萍英）1080711