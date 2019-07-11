上市公司6月營收年減2.47% 上半年增1.49%

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所統計，全體上市公司6月營收較去年同期衰退2.47%，累計1至6月營收較去年同期成長1.49%。

依據上市公司公告6月營收顯示，6月全體上市公司營收總計新台幣2兆5649億元，較去年同期衰退650億元，減幅2.47%，營收成長公司393家，衰退公司539家。

累計1至6月全體上市公司營收總計15兆1810億元，較去年同期成長2227億元，增幅1.49%，營收成長公司共428家，衰退公司共504家。

全體上市公司6月營收成長主要產業為其他類股產業、電腦及周邊設備業及資訊服務業，衰退主要產業為建材營造業、電器電纜業及貿易百貨業；上市公司1至6月累計營收呈現成長趨勢主要產業為資訊服務業、其他業及航運業，衰退趨勢主要產業為電器電纜業、建材營造業及玻璃陶瓷業。

證交所表示，全體上市公司6月營收成長較大產業，其他類股產業因個別公司的子公司營運持續成長，電腦及周邊設備業因消費性電子產品拉貨效應，資訊服務業因個別公司新產品推出，營收較去年同月成長。

上市公司當中，6月營收衰退較大產業，建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收，去年比較基期較高，電器電纜業因個別公司受國際銅，及鎳價相對弱勢，產品需求不如預期，且去年基期較高，及貿易百貨業因個別公司兌換損失較鉅，導致今年6月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計1至6月營收成長較大的產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收、新產品上市，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，及航運業因運價走揚及攬貨量增加，所以營收成長。

1至6月累計營收衰退較大產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移，轉認列營收及認列營建工程收入較高，及玻璃陶瓷業因個別公司受市場景氣下滑影響，拉貨動能降低，使累計營收衰退。（編輯：鄭雪文）1080711