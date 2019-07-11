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鼎炫昆山2期新廠啟用 舊廠擬出租

最新更新：2019/07/11 16:31

（中央社記者潘智義台北11日電）全球衡器暨專業電磁波遮避材料（EMI）材料領導廠商鼎炫投資控股公司今天宣布，昆山2期新廠落成啟用，新廠占地面積約2萬2000平方公尺。

鼎炫投資控股公司（鼎炫-KY）董事長傅青炫透過新聞稿指出，為有效整合昆山市土地廠房資源，EMI材料舊廠將遷移至新廠，並規劃舊廠出租。

傅青炫指出，為提升旗下衡器、EMI材料雙業務良好競爭利基，於昆山新廠導入自動化生產、自動化倉儲設計，降低人力、物流成本，不僅可創造衡器事業因應物聯網技術發展，並可帶動智能衡器銷售表現，推動智能衡器占營收比重持續上升。

另外，EMI材料事業未來將推出柔性導電膜、散熱等新材料產品，以瞄準未來5G技術應用，隨著集團雙業務拓展擴大接單表現，有助於發揮自動化生產效益及營運獲利。

鼎炫-KY看好全球大型連鎖超市加速智能化、中國政府食品安全法規趨嚴，帶動傳統農貿市場升級等市場需求明確，隨著集團強化衡器軟硬體產品升級、逐步完善自有品牌在中國經銷網路擴建，以及進軍印度市場布局。

展望第3季，鼎炫-KY看好EMI材料事業步入傳統出貨旺季，隨著電子產品朝輕薄短小、高頻高速化發展，有助於帶動新款材料銷售表現。（編輯：鄭雪文）1080711

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