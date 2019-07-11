國銀對中小企業放款達成率偏低 金管會點出原因

（中央社記者劉姵呈台北11日電）金管會公布今年5月底本國銀行對中小企業放款餘額，相較去年年底，國銀放款單月增加564.14億元，距離目標2700億元，達成率僅有30.26%；金管會表示，主要是季節性因素。

金融監督管理委員會銀行局發布最新統計，截至5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣6兆5197億元，較上月底增加564.14億元，距離今年設定的目標2700億元，達成率達30.26%。

銀行局指出，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.55%，占民營企業放款餘額比率為64.28%，分別較上月底減少0.17個百分點及0.21個百分點；另外5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較上月底減少0.02個百分點。

金管會銀行局指出，前5月放款中小企銀增減前3名名單，和去年年底比較，增加較多的是土地銀行368億元，合作金庫及中國信託銀行均為145億元；對中小企業放款減少超過百億前3名，包括華南銀行128億、台灣銀行119億、台中銀行118億。

國銀對中小企業放款情形，銀行局觀察到，占比減少主要也是因為季節性因素，因中小企業在過完年年初的時候會有大量還款動作，大概要在第2季、第3季營運週轉金需求浮現。

另外，銀行局表示，土銀因累計前4月基期較低，沒有什麼成長，5月底才會增加那麼多。未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：楊凱翔）1080711