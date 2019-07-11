綠悅-KY將下市 每股對價40元私有化

（中央社記者韓婷婷台北11日電）綠悅-KY今天重大訊息宣布，董事會決議將由鴻圖國際及寶添控股收購合併，採第3方控股公司（SPV）方式，以每股40元收購綠悅70.34%股權，屆時綠悅將從台灣資本市場下市。

綠悅-KY為BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商，今天暫停交易，董事會決議與鴻圖國際（Great Plan International Limited)及其100%子公司寶添控股(Treasure Team Holdings Limited)合併，綠悅－KY擬與鴻圖國際及寶添控股進行反向三角合併，合併後由綠悅－KY存續，寶添控股消滅，綠悅－KY並成為鴻圖國際100%持股子公司。鴻圖國際取得綠悅－KY每一普通股對價為40元。

綠悅-KY表示，近2年中國BOPA薄膜市場競爭激烈，為尋求更多的經營彈性及發展，因此進行內部調整決定下市。暫定合併基準日為10月14日，實際合併基準日將於合併契約所約定的先決條件成就後，由綠悅－KY與Great Plan及Treasure Team另行協商後訂定。

綠悅於2014年1月16日來台上市掛牌，掛牌後股價最高曾來到278元，2014年至2016年間全年EPS都維持在10元之上。但近2年中國BOPA薄膜市場競爭激烈，新產能大舉投入，產業面臨供過於求窘境，2017年EPS下滑至4.69元，2018年營運陷入虧損，每股虧損2.72元。今年第1季每股仍虧損0.71元。（編輯：鄭雪文）1080711