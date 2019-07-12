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馬英九被控洩密案 高院更一審判無罪確定
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新台幣開盤貶0.7分 為31.033元

最新更新：2019/07/12 09:06

（中央社台北12日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.033元開盤，貶0.7分。1080712

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