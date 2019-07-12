楊金龍：貨幣寬鬆效果恐瀕極限 財政擴張尚有空間

中央銀行總裁楊金龍12日上午在台北國際會議中心出席「中華民國工商協進會第25屆第2次會員大會」，以「央行貨幣政策與台灣經濟發展」為題進行專題演講。中央社記者王飛華攝 108年7月12日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）央行總裁楊金龍今赴工商協進會談央行貨幣政策與台灣經濟發展，他直言，全球經濟長期停滯，全球利率走低，寬鬆貨幣政策激勵經濟成長的效果可能已經瀕臨極限，台灣實施擴張性財政政策尚有空間。

楊金龍表示，全球經濟長期停滯，問題出在需求面疲弱不振，政府支出不足、民間需求疲乏，以及全球貿易量萎縮；供給面則有勞動市場因人口老化而結構改變，資本累積不足，缺乏重大創新致使技術進步停滯等結構性瓶頸。

經濟與市場結構轉變，將讓央行雙率政策面臨挑戰，楊金龍指出，失業率與通膨率抵換關係弱化，在充滿不確定性的經濟金融環境下，指引貨幣政策的指標更難掌握。

楊金龍表示，人口結構老化將減弱利率、信用管道的重要性，大企業的市場力量、零售市場競爭大，將改變定價策略，以及金融科技、虛擬通貨與支付系統創新，這些都會讓貨幣政策的傳遞機制與有效性受到影響，金融科技與虛擬通貨更影響傳統銀行在金融體系中扮演的角色，也會影響金融穩定。

楊金龍並指出，全球經濟長期停滯，有效需求不足且全球利率走低的情況下，一般認為，貨幣政策已無足夠發揮空間，寬鬆性貨幣政策激勵經濟成長的效果，可能已經瀕臨極限。

楊金龍表示，貨幣政策有其侷限性，在低通膨、低利率的情況下，財政政策應扮演更積極的角色，特別是台灣尚有實施擴張性財政政策的空間。

至於台灣匯率政策的挑戰，楊金龍表示，市場參與者改變與資本大量且快速移動，易引發市場劇烈波動，甚至短期外資進出，已成為影響新台幣走勢的重要因素。（編輯：張均懋）1080712