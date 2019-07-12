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大立光第2季獲利佳盤中股價小漲 蘋概股持平

最新更新：2019/07/12 10:15

（中央社記者潘智義台北12日電）蘋果光學鏡頭供應商大立光昨天線上法人說明會公布，第2季每股盈餘高達新台幣48.84元，但外資認為大立光股價已反應利多，今天盤中來到4360元，小漲1.27%；蘋概股走勢不強。

美系外資先前表示，光學鏡頭廠大立光股價已反映大部分利多題材，本益比達到2012年以來歷史區間15到20倍的高點，重申中立評等。

大立光說，第2季稅後盈餘65.5億元，季增29.63%，年成長19.07%，單季每股盈餘48.84元，優於去年同期的41.04元，也優於第1季的37.68元。

大立光累計上半年合併營收為239.04億元，年成長13%，稅後盈餘為116.04億元，年成長22%，每股盈餘約86.51元，年增22%，並創下同期歷史新高紀錄。

蘋概股3大指標股，除大立光之外，台積電盤中在平盤價250元附近游走，鴻海貼近平盤價78.2元徘徊。

蘋果觸控面板供應商宸鴻來到53.2元，小漲0.94%。業成來到108元，小跌1.36%。蘋果機殼供應商可成來到早盤來到226.5元，小跌1.09%，隨後來到平盤229元。鴻準67.2元，上漲1.97%。（編輯：郭萍英）1080712

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