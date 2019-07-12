短期外資進出成影響匯率關鍵 楊金龍提2對策

（中央社記者潘姿羽台北12日電）中央銀行5、6月罕見主動揭露進場調節匯市，主因外資進出使匯市波動劇烈。央行總裁楊金龍今天說，短期外資進出已成影響新台幣走勢重要因素，央行續採管理浮動匯率制度等對策，維護市場秩序。

楊金龍今天赴工商協進會演講「央行貨幣政策與台灣經濟發展」，他表示，市場參與者改變與資本大量且快速移動，容易引發市場的劇烈波動；觀察外資淨匯入與新台幣兌美元匯率升貶幅的線圖可發現，短期外資進出已成為影響新台幣走勢的重要因素。

楊金龍指出，2005年以來，外資淨匯入與新台幣對美元升值的相關係數為0.57，使得新台幣匯率容易產生過度波動（overshooting）的現象，偏離經濟基本面，不利國內經濟與金融穩定。

因應資本快速移動，楊金龍提出兩對策，一是央行續採管理浮動匯率制度，適時運用資本移動管理工具及總體審慎政策，維護市場秩序。

楊金龍表示，第二，央行已建置外匯統計分析資訊系統，研析台灣外匯市場運作及收支狀況，以掌握資金移動短、中、長期的變動趨勢。

此外，當前金融科技、虛擬通貨與支付系統創新，將影響傳統銀行在金融體系中扮演的角色，並影響金融穩定；楊金龍也提出4大作法，第一是成立研究小組，密切關注金融科技及虛擬貨幣發展，第二是督促財金公司建構行動支付基礎設施，確保安全且有效率的支付系統，維持金融體系穩定。

第三，適切調整網路銀行相關管理機制，如加強監控非營業時間流動性變化；放寬「跨行專戶」日終餘額抵充存款準備金上限；妥適管理純網銀的外匯業務。

最後，研議應用新科技於央行業務，輔以監理科技（SupTech），即時掌握金融機構的營運狀況，強化總體審慎政策的成效。（編輯：郭萍英）1080712