投顧估5G標金恐飆 中立看電信三雄

（中央社記者江明晏台北12日電）投顧維持電信產業「中立」評等，認為電信三雄今年獲利仍會衰退，下半年聚焦5G競標，估3.5GHz頻段標金將升高，但仍低於4G首度頻譜競標時的天價，不影響當年度現金股利配發。

中華電信、台灣大哥大及遠傳電信財報出爐，自結第2季每股盈餘(EPS)分別為1.11元、1.16元、0.67元，分別年減13.1%、15.6%、18.8%，投顧指出，三家電信公司獲利衰退10%以上，主因去年第2季獲利基期較高，因499方案的一次性受益違約金貢獻。

攸關台灣5G發展的電信管理法已於5月底完成三讀，內容包括開放共頻共網共建、電信執照制改為登記制，投顧認為，對三家電信公司業務影響有限，而國家通訊傳播委員會(NCC)也規劃5G提早至9月受理業者競標，12月9日正式啟動5G競標拍賣，2020年1月完成首波5G釋照。

釋出的頻譜中，投顧指出，3.5GHz為兵家必爭之地，建設成本較低，且可最快商轉，但因NCC僅釋出270MHz給5家競標，在電信三雄都想擁有100MHz來到5G使用效率的狀況下，恐造成標金提高。

投顧表示，目前業者預估，3.5GHz頻段，每1MHz的標售金額在1至1.5億元，但在政府刻意拆成27個單位來競標的情況下，預估標金將升高，但仍會低於4G第一波釋出270MHz的決標金額新台幣1186.5億元，以4G例子來看，不影響當年度的現金股利配發。

投顧維持電信產業「中立」評等，電信三雄今年獲利仍處於衰退階段，下半年將聚焦5G頻譜釋出，雖因頻譜標售將造成2020年自由現金流量轉負，但仍不會影響當年度的現金股利配發，維持電信產業中立。（編輯：黃國倫）1080712