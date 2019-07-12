林伯豐：政府應妥善規劃稅制 而非著重富人

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）國民黨總統初選參選人郭台銘主張課徵富人稅，工商協進會理事長林伯豐說，真正富人會做財務規劃，將資金移往其他低稅國，他認為政府應妥善規劃稅制，而非著重於富人。

中華民國工商協進會今天舉行第25屆第2次會員大會，理事長林伯豐接受採訪時指出，若要課徵富人稅，首先要釐清富人定義，不是繳稅多的就是富人，「真正富人會做財務規劃」，將資金移往稅率低的國家，像是瑞士、新加坡綜所稅僅約20%。

他說，政府曾將所得稅率拉高至45%，並預估可多課600億元綜所稅收，但是，隔年稅收統計綜所稅卻比前一年還少600億元。政府應該妥善規劃稅制，並思考如何縮小貧富懸殊，稅制合理改革，而不是著重於富人。

郭台銘昨天說，曾因不買鄉林建設董事長賴正鎰的房子而得罪賴正鎰，「只要我當選總統，第一個就查他的稅」。

對此，林伯豐回應，繳稅是國民義務，至於追不追稅，則是財政部國稅局業務，這應該是郭台銘的情緒用語，如果他真的選上總統後，高度應該會不同，或許也會有更好幕僚建議政策。

另外，勞動部將於8月召開基本工資審議委員會，勞動部長許銘春昨天說，基本工資是要照顧最基層、邊際勞工生活需求，希望朝調升方向走。

林伯豐則說，基本工資是否調升應由審議委員會決議，而不是由勞動部表態，且目前消費者物價指數、經濟成長率均低，他認為此時並非調整基本工資時機。（編輯：黃國倫）1080712