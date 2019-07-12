道瓊指數漲破2萬7000點 台股量增盤中翻黑

（中央社記者潘智義台北12日電）美聯準會可望降息，美股道瓊工業指數收盤突破2萬7000點大關，台股今天以平高盤開出，盤中小幅震盪翻黑，不過法人認為，成交量增溫，代表偏多格局未變。

截至11時5分，加權指數來到10840.6點，小跌2.82點，成交值新台幣708.67億元。8大類股僅塑化類股小漲，其餘各類股皆下跌。

蘋概股3大指標股台積電盤中來到252元，上漲0.8%。昨天舉行法說會的股王大立光早盤小漲，盤中翻黑跌1.85%，來到4225元。鴻海小跌來到77.7元，跌幅0.63%。

群益投顧分析師廖健佑表示，美聯準會可望降息，讓美股投資人安心，帶動美股大漲，但台股未同步跟美股聯動也不需太在意，因為台股前陣子回測季線約10688點附近位置未破，量縮之後近2日成交量都在千億元之上，量先價行，代表台股偏多格局未變，大型權值股將首先表態，可望先挑戰7月初高點10900點附近。

廖健佑分析，繼動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科法人說明會前後股價表現不錯之後，大立光昨天法說會公布第2季業績亮眼，帶動今天股價早盤上漲，雖然盤中漲勢不強，但兩家大型股法說會前後股價走揚，讓投資人信心增加，對於台積電法說會寄予厚望，也可望活絡台股氣氛。

他說，台股短線看大型權值股表現，但接下來還是看5G行動通訊題材，包括印刷電路板（PCB），以及5G基地台建置所需相關個股，散熱族群，以及手機相關類股，搭配下半年旺季行情，蘋概股也可留意，光學鏡頭、軟板族群都有機會。（編輯：黃國倫）1080712