綠色金融上半年成果 國銀新增366億保險業掛零

（中央社記者劉姵呈台北12日電）金管會發布上半年綠色金融最新成果統計，以國銀表現最好，上半年新增新台幣366億元資金投入，截至5月底累計規模約1.8兆元，上半年保險業投資掛零，與去年底持平。

金融監督管理委員會核定的「綠色金融行動方案」，主要從銀行授信、綠色債券及保險業投資3面向協助綠色產業取得資金；金管會發布上半年綠色金融最新成果統計，其中以國銀表現最好，上半年國銀加計債券約新增366億元，截至5月底累計規模約1.8兆元；保險業投資則掛零，與去年底持平。

截至今年5月底，國銀對綠能產業授信餘額已達1.8兆元，較去年底增加366億元。綠色債券方面，截至6月底僅28檔債券掛牌，發行總規模換算新台幣約605億元，較去年底共23檔、539億元，今年上半年僅增加5檔、約66億元。

金管會表示，國銀中以永豐銀行相對積極，今年仍持續與綠（儲）電、綠能交通等綠色產業研擬各項金融服務模式，今年也再次發行綠色債券、總額約30億元。

金管會鼓勵保險業等資金投資綠能產業，含透過私募股權基金、創投、創投管顧等，間接投資綠能產業，但今年上半年保險業完全沒有增加投資，統計截至6月底為止，和去年底數字一樣，仍是7家保險業、共投資8個太陽光電電廠，金額98億元。（編輯：張均懋）1080712