副總統：根留台灣放眼天下 為產業創造更大利基

副總統陳建仁（右五）12日出席2019台灣產業科技推動協會年會暨第16屆台灣金根獎頒獎典禮致詞，並親自授予9家金根獎獲獎企業獎座。中央社記者廖禹揚攝 108年7月12日

（中央社記者廖禹揚台北12日電）副總統陳建仁今天表示，在美中貿易戰紛擾之際，企業根留台灣，以台灣為核心放眼天下，可為企業創造更大利基與更強競爭力，呼籲產業投資台灣。

陳副總統今天出席2019台灣產業科技推動協會年會暨第16屆台灣金根獎頒獎典禮致詞表示，在美中貿易戰紛擾之際，今年獲獎企業證明，將企業核心價值、優勢根留台灣，才是經營成功之道，政府也將盡力協助企業深耕台灣、布局全球。

他指出，美中貿易戰發展至今，已帶動全球供應鏈的全球布局調整，廠商將經營風險分散到各地，布建中國以外生產基地成為大勢所趨，而台灣研發素質優異、製程領先、重視智慧財產權等優勢，成為廠商投資首選之地，現在正是投資台灣的最佳時刻，「今天不投資、明天就會後悔」。

陳副總統說，隨著美中貿易衝突持續增溫，影響層面將越來越大，為照顧更多廠商，除了今年1月開始推動的歡迎台商回台投資行動方案外，政府從7月1日也新增中小企業加速投資行動方案與根留台灣企業加速投資行動方案，希望企業善用政府政策利多，擴大在台投資，強化競爭力，為永續經營奠定厚實基礎。

今年共有9家企業獲金根獎肯定，包括產業科技特殊貢獻獎華立集團，一般企業獎安拓實業、佐登妮絲、大量科技、高明鐵及志聖工業，中小企業獎可成生物科技、加特福生物科技、泰陞國際科技等，由陳副總統頒發獎座。（編輯：郭萍英）1080712