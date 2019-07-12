王品汰弱留強品牌 麻佬大轉型酷必熄燈

（中央社記者江明晏台北12日電）王品近年加速開展新品牌，並積極對品牌「汰弱留強」，繼調整品牌舒果、義塔ita、乍牛後，今天再宣布2017年成立的「麻佬大」將規劃轉型，「酷必」則將於8月底結束營業。

王品集團成立26年，近年加速開展新品牌，台灣事業群6月營收新台幣8.2億元，年增8.34%，今年1至6月，有5個月保持正成長趨勢，尤其6月重回8億元大關，創下4年來6月最佳營收。

王品也不吝積極調整品牌，王品今天說明，2017年成立的「麻佬大」，結合日常飲食和輕餐飲類型的川味麻辣燙，目前正規劃轉型，將以新面貌給消費者更好的用餐體驗，全盛時期全台有7家店，目前僅剩台北車站1間店。2017年成立的「酷必」，考量消費者接受意願，決定於8月底結束營業，現有1家門店(台北新光A11)，同仁轉入其他品牌餐廳服務，相關的福利、年資、權益，不受任何影響。

王品近年嘗試跨入「泛中餐」領域，並加速邁開展店步伐， 2017年底開出的「沐越」事業處，提前達成獲利目標；2018年初問世的「青花驕」，近期也夾著超高人氣，回到台中展出全台第3店；「享鴨」也提前達成單店獲利目標，第2店桃園同德店6月底開幕。

王品表示，隨時調整品牌組合與經營規模，汰弱留強，達到最佳經營配置，2019年首季調整品牌舒果、義塔ita後，SSS(同店營收成長率)呈現連續5季度正成長。首季稅後淨利1億元，每股稅後盈餘1.36元，年增36 %，淨利率為3年來新高。（編輯：黃國倫）1080712