台股週線上漲0.36% 上市股票總市值32.7兆元

（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在10824.35點，週線上漲38.62點，漲幅約0.36%；全體上市公司市值為新台幣32兆7045億元，較上週增加1166.10億元，增幅約0.36%。

產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲3.04%最大，跌幅以水泥類指數下跌3.92%最大，未含金融類指數上漲35.67點，漲幅約0.39%，未含電子類指數下跌60.59點，跌幅約為0.40%，未含金融電子類指數下跌81.50點，跌幅約為0.64%。

本週集中交易市場總成交金額為5486.05億元，全體上市股票成交金額為4992.82億元，股票成交量周轉率為1.43%，各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1276.69億元，占全體上市股票交易金額25.57%，光電類849.80億元，占全體上市股票交易金額17.02%，電子零組件類725.74億元，占全體上市股票交易金額14.54%。

本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類4.61%、生技醫療類4.00%、光電類3.80%。

今年初開盤迄今共125個交易日，集中市場總成交金額為14兆2032億元，市場日平均成交金額為1136.26億元，股票成交量周轉率為36.26%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：楊凱翔）1080712