全台前5月住宅開工量年增14% 台中衝第一

（中央社記者韋樞台北12日電）內政部最新開工資料顯示，全台前5月住宅開工量約4.32萬戶，年增約14%，顯現市場回溫、建商推案量增，台中市再度以約1.l4萬戶勝人口最多的新北市，衝全國第一。

依內政部統計資料，新屋開工量在2016年以約6.78萬戶落底後緩步復甦，隨著景氣復甦和雨遮新制上路搶照，2017年新屋開工量增至7.55萬戶，2018年增至10.17萬戶，今年前5月約4.32萬戶，仍比2018年同期成長約14%。

人口最多、市場買賣移轉棟數最多的新北市2015年新案開工數以約1.44萬戶居六都之冠，隔年降為1.21萬戶，被桃園市1.3萬戶追上，屈居第二；但近兩年情勢改變，台中市新案開工量已超越新北市。

統計顯示，台中市的新案開工數量從2016年最低的8635戶，到2017年增加到1萬5413戶，2018年一舉突破兩萬戶，達2萬417戶，連兩年拿下全國最大量；今年前5月的開工量也高達1萬1436戶，高於雙北和桃園市的開工量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從建案開工顯示出市場景氣變化，前幾年景氣狀況欠佳，開發商喊出「不開工、不完工、不買地」，希望保留資金渡過不景氣，不過隨房市落底後買氣復甦，也重新買地推案，但避免規畫大坪數產品，主打一般中小型標準房控制總價，迎合自用型消費者的需求。

曾敬德指出，台中市人口結構年輕，工作機會逐年增加，對於住宅有穩定需求，且台中市有許多重劃區土地供給，市場上的住宅供給則以首購與首換型產品為主，除了在地建商推案活絡外，北部建商也南下推案，且不少建商推出精裝修、送裝潢服務，客戶可自由選擇搭配風格，一來省下裝修時間與費用，二來交屋後即可入住，市場反應狀況不錯。（編輯：楊玫寧）1080712