貿協率團赴日拓銷 初估商機422萬美元

（中央社記者廖禹揚台北13日電）外貿協會本週率團赴日本仙台、名古屋及福岡舉辦洽談會，推廣生活用品、LED照明設備、五金手工具等優質台灣產品，預估可促成422萬美元（約新台幣1.26億元）商機。

中華民國對外貿易發展協會7月7日至13日率台灣18家廠商赴日拓銷，除舉辦洽談會外，也參訪家電商Iris Ohyama、通路商Daisin、Lixil Viva及唐吉軻德（Don Quijote）。

外貿協會今天發布新聞稿表示，這次前往仙台及福岡，是日本近年在全國布局企業設置之店的重點城市，與札幌、廣島合稱為「札仙廣福」；名古屋則是日本製造業發展主要城市，以汽車製造、工具機及航太產業著稱。

此次拓銷產品主要為創意生活用品、LED照明設備、五金手工具等，外貿協會轉述，此次拓銷團長、佳鉅木業執行副總黃耀民表示，該公司木製文具禮品已打入日本LOFT及Tokyu Hands等通路，參加拓銷團有助更了解各區域市場特性。

而這次拓銷團在名古屋舉辦的洽談會，也吸引奈良買主遠道而來，參訪仙台時則透過仙台放送、東北放送等當地媒體採訪，提高台灣產品曝光度。

外貿協會今年9月也規劃籌組2019年日本消費產品大型拓銷團，已徵得100家台灣廠商參加，將赴福岡、大阪、東京，開拓更多商機。

台日互為重要貿易夥伴，2018年雙邊貿易總額達672.2億美元，外貿協會表示，除赴日拓銷，台日共同拓展第三國市場也是政府目前重要政策，將台灣生產零組件經日商加工組裝銷售至印尼、越南等東南亞國家，目前已促成27件合作案例，有助台商進入日商供應鏈。（編輯：鄭雪文）1080713