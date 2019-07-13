台積電降低供應鏈風險 鼓勵供應商分散生產

（中央社記者張建中新竹13日電）日本加強管制3項關鍵電子材料出口南韓，可能重創南韓半導體與面板產業，引發各界對供應鏈風險的重視。台積電為降低供應鏈風險，鼓勵供應商分散生產廠區。

日本與南韓因前徵用工爭議關係惡化，日本政府自4日起加強管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑及蝕刻氣體（Etching Gas）3項關鍵電子材料出口南韓。

業界人士認為，日本管制的3項材料是半導體與面板廠不可或缺的關鍵材料，且短期要取得替代品很困難，日韓雙方關係若無法緩解，南韓三星(Samsung)、SK海力士（SK Hynix）及LG等營運恐將遭受衝擊。

隨著國際間貿易紛爭頻傳，供應鏈風險管理的重要性日益升高。台積電認為，除貿易緊張外，原料產地發生重大天災、政治或經濟動盪也都可能影響原物料取得或價格上漲。

一旦無法適時取得充足的必要原物料，或原物料價格顯著上漲，增加的成本卻無法轉嫁給客戶，台積電認為，營收與獲利將可能因而下滑。包括矽晶圓、製程用氣體、化學原料及光阻劑等是台積電生產的關鍵原物料。

為降低供應鏈中斷風險，台積電內部由晶圓廠、資材管理、風險管理以及品質管理等單位組成工作小組，協助供應商針對可能的潛在風險，訂定營運持續計畫，提升供應鏈的風險抵禦能力。

除鼓勵供應商分散生產廠區，台積電也致力開發新供應商，降低供應鏈風險；台積電還鼓勵供應商將生產廠區自高成本地區移至台灣，提高成本競爭力。

為有效管理供應鏈風險，台積電加強供應商的現場稽核與會議共識，並不斷改善庫存監控系統，提高需求預測的準確度，確保供應鏈維持足夠庫存水位。因供應鏈風險管理得宜，台積電去年並未有供應鏈中斷的情況。（編輯：黃國倫）1080713