美債又恐違約 美財長要求國會盡速調高債限

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天致函國會領袖，盼在8月休會前提高政府舉債上限，以免出現前所未見的公債違約。華府研究機構警告，聯邦政府9月初恐耗盡經費，疑因2017年減稅所致。

美聯社報導，梅努欽（Steven Mnuchin）致函國會參眾兩院領袖指出，根據最新預測，「政府可能在9月初耗盡經費，屆時國會尚未開議」。

眾議院將自26日起休會6週，7天後參議院也將開始休會，令人懷疑美國國會是否有足夠時間達成債限和預算協議。

華府中立研究機構「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）8日發布報告指出，今年聯邦歲入低於預估，政府恐在9月初缺乏所需經費，「尤其企業稅所得收徵集不如預估，似乎和2017年減稅有關。」

梅努欽自3月初以來即採用各種緊急措施，來避免政府維持運作所需的現金耗盡，並按時支付22兆美元公債的利息。這也是歷來其他美國財政部長採取過的做法。

美國政府從未債務違約。惟2011年前總統歐巴馬（Barack Obama）和國會共和黨陣營發生預算紛爭時，通過調高政府舉債上限，導致美國公債如此逼近違約，信評機構標準普爾（Standard & Poor's）因此首度調降美國部分主權債信評等。

梅努欽在信中還說：「由於政府現金流預測具一定程度的不確定性，因此完全無法確認特殊措施將維持多久。我要求國會在夏季休會前提高債務上限。」

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天才表示，她想在本月和美國總統川普就調高政府舉債上限及確定下個財政年度支出達成協議。裴洛西的辦公室說，她和梅努欽今天再度通過電話，週末將持續協商。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080713