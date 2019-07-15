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首頁 / 證券

美股再創新高 台股可望跟上腳步

最新更新：2019/07/15 07:14

（中央社記者韓婷婷台北15日電）市場預期美國聯邦準備理事會(Fed)7月降息機率高，美股包括道瓊工業指數、NASDAQ指數、S&P 500指數同創歷史新高，分析師表示，上週站穩10800點的台股有機會跟上腳步。

美股4大指數全面收紅，道瓊工業指數上漲243.95點、漲幅0.90%、收在27332.03點，NASDAQ指數上漲48.10點、漲幅0.59%、收在8244.14點，S&P 500指數上漲13.86點、漲幅0.46%、收在3013.77點，費城半導體指數上漲28.00點、漲幅1.90%、收在1504.28點。

分析師表示，美股再創歷史新高，科技股漲勢加速，尤其是漲幅落後的費城半導體指數在美中貿易重啟談判下近期漲幅拉大，對連動性高的台股偏利多解讀，台股近期量能有增溫跡象，有助於先行挑戰10914點前波高點，進而挑戰11000點大關。

分析師指出，股王大立光法人說明會對下半年景氣不看淡下，即將在18日召開法說會的台積電同樣牽動法人對台股後市展望，尤其是台積電第2季營收成長優於預期，獲利也同樣令外界期待。

法人認為，一旦電子股烏雲逐漸散去，成為台股多頭指標，台股要攻11000點的可能性將大幅提升。

歐股表現則是漲跌互見，倫敦FTSE 100指數下跌0.05%、收在7505.97點，法蘭克福DAX 30指數下跌0.07%、收在12323.32點，巴黎CAC 40指數上漲0.38%、收在5572.86點。（編輯：張均懋）1080715

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