無法兌現最低時薪1萬韓元承諾 文在寅道歉

（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓總統府青瓦台政策室長金尚祚14日在記者會上表示，總統文在寅就任內無法兌現將最低時薪上調至1萬韓元（約合新台幣263.7元）的承諾向國民致歉。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓最低工資委員會12日在第13次全體會議上敲定2020年最低時薪為8590韓元（約合新台幣226元），比今年上漲2.9%，漲幅創兩年多來新低。

2018年南韓最低時薪漲幅16.4%，2019年為10.9%。

報導指出，南韓政府和執政黨曾多次強調調整最低時薪漲幅的必要性，但從目前的情況來看，2020年最低時薪達1萬韓元的政府承諾很難達成。

金尚祚表示，解決勞資各種問題是文在寅政府不變的原則，前提之一是需要帶著耐心不斷努力，長期積累政府和工會間的相互信任。

金尚祚表示，希望此次調整最低時薪成為消除南韓社會存在的各種誤會和偏見的契機，政府仍將努力實現收入主導成長與創新成長、公平經濟良性循環的政策。

綜合韓聯社先前的報導，南韓就業門戶網站Incruit在1月2日公布的一項調查結果顯示，由於今年最低時薪上調，近3成個體工商戶將裁員或取消新招人的計畫。

文在寅2月14日在青瓦台邀個體工商戶座談。他表示，在決定最低時薪過程中將充分反映個體工商戶的意見。文在寅指出，個體工商業競爭激烈，店鋪租賃費、連鎖加盟費、最低時薪上調等都加重了個體工商戶的負擔。（編輯：馮昭）1080715