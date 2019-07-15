台股一度測試月線支撐 台積電力抗賣壓

（中央社記者韓婷婷台北15日電）美股再創歷史新高，但對亞股激勵有限，亞股開盤後普遍弱勢，包括韓股、陸股表現都疲軟，台股盤中雖一度測試月線10768點，但台積電力抗賣壓，發揮穩盤作用。

截至10時30分，加權股價指數上漲14.13點、為10838點，成交值新台幣572億元，在大立光、鴻海走勢不振下，指數僅靠台積電支撐，盤中不但測試月線支撐，也一度跌破10800點整數關卡，所幸逢低買盤進場，10800點失而復得。

分析師表示，台股近期量能有增溫跡象，指數在6月19日躍上10650點之後，已在10650點至10900點之間整理近月，在美股率先創新高下，若電子股挺身而出，台股將有機會挑戰前波高點10914點，進而上攻11000點。

分析師指出，國民黨總統大選初選結果出爐，高雄市長韓國瑜出線，近期留意政治消息面影響；此外，台積電將在18日召開法人說明會，市場除了關心第2季的獲利表現外，也對下半年電子業景氣寄予厚望。

此外，在上市櫃6月營收全數公布後，市場焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）是否如外界預期在7月宣布降息，日韓之間貿易爭議的後續發展、美中貿易談判的實質進度，都將是短期影響股市的變數。（編輯：張均懋）1080715