日韓貿易戰效應 傳帶動記憶體價格走揚

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）日韓貿易戰恐引發半導體材料短缺疑慮，市場揣測將帶動記憶體價格上揚，台股相關族群旺宏盤中股價創10個月波段高點，南亞科和華邦電股價走堅。

日本日前宣布對出口至韓國的3項關鍵電子原料加強管制，市場解讀日韓貿易戰開打，這3項電子材料包括含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等。

市場傳出韓國三星（Samsung）、LG等大廠轉向台灣等其他國家尋求原料，三星與SK海力士在行動式記憶體的全球市占率高達81%，動態隨機存取記憶體（DRAM）約74%，NAND型快閃記憶體（NAND Flash）占比約47%。

市場揣測韓國缺料恐帶動記憶體價格上揚，台股相關概念股盤中股價走堅。其中旺宏股價今天走勢強勁，盤中最高來到28.4元，大漲6.76%，是去年9月中旬以來波段高點，盤中成交量大幅增加超過14萬張。

南亞科股價盤中走堅，最高來到69元，漲3.44%，成交量約2.5萬張。華邦電盤中股價走穩，最高來到17.15元，漲2.69%。成交量約4.5萬張。

南亞科日前指出，日本供應的都是半導體廠不可或缺非常關鍵原料，短期很難取得替代品，已有客戶對此表達關切。

華邦電與旺宏一致看好下半年業績可較上半年好。因應長期營運發展需要，華邦電高雄新廠依原訂進度進行，預計2021年量產。旺宏續衝刺車用、工業與醫療市場，今年貢獻營收比重將超越3成水準。

南亞科第3季各應用市場區塊旺季來臨，整體需求將比第2季更好，銷售量應可持續增加，客戶端庫存水位降低，預期DRAM市場供需可望逐步平穩，現貨價有機會搶先反彈，短期合約價可能持續走跌，不過，跌幅應可縮小，毛利率變化將可趨緩。（編輯：林淑媛）1080715