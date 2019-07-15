公平會聚焦8大計畫 防新興科技造成不公平競爭

（中央社記者潘姿羽台北15日電）數位時代來臨，新興商業模式不斷衝撞既有法規，甚至造成贏者全拿。公平會今天指出，因應新經濟型態挑戰，明年將聚焦涵蓋數據壟斷議題等8大研究計畫，成果也會作為執法參考。

公平會表示，為了使競爭政策與競爭法執法能與時俱進，明年預定進行8項委託研究計畫，希望專家學者與機構能共同投入競爭政策與競爭法領域的研究，研究成果也將作為日後公平會政策擬定及公平交易法執法的依據。

委託研究計畫主題分別為「大數據發展下之資訊壟斷與競爭政策」、「網路銷售市場競爭評估之實證研究」、「技術創新與競爭議題之探討」、「各國競爭法對於域外結合案件審查處理方式之研究」、「公平交易法對新興薦證廣告之適用與因應」、「行為反托拉斯與消費者權益之探討」、「公平交易法國內重要案例之評析─以欺罔或顯失公平行為為例」與「公平交易法國內重要案例之評析─以獨占及限制競爭行為為例」。

公平會為了使專家學者及學術機構有充裕時間作計畫書準備，先行預告委託研究主題，並預計在2020年1月至2月間招標，希望透過各界的共同努力，讓研究有所收穫，進而創造優質的市場競爭環境。（編輯：林興盟）1080715